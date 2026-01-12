Week-end danse intuitive et Yoga Salle du M3 Montignac-Lascaux

Week-end danse intuitive et Yoga

Salle du M3 Rue Emile Lajunias Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-24

Samedi 14h- 18h dans intuitive adulte et enfant (20€). Dimanche yoga (10€) (14h 15h de 4 à 10 ans ; 15h 16h pré ados et ados ; 16h 17h parents/enfants). Sur inscription

Revenir au corps, réveiller la joie, laisser la vie danser en soi.

Au programme

Samedi 24 janvier de 14h à 18h danse intuitive adultes et enfants (20€)

Dimanche 25 janvier yoga (10€/heure)

– 14h 15h enfants de 4 à 10 ans

– 15h 16h pré-ados et ados

– 16h 17 h parents et enfants

Sur inscription. .

Salle du M3 Rue Emile Lajunias Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 64 08 francoise.maurien@hotmail.fr

English : Week-end danse intuitive et Yoga

Saturday 14h- 18h: dans intuitive adult and child (20?). Sunday: yoga (10?) (2pm 3pm ages 4 to 10; 3pm 4pm pre-teens and teens; 4pm 5pm parents/children). Registration required

