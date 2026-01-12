Week-end danse intuitive et Yoga Salle du M3 Montignac-Lascaux
Week-end danse intuitive et Yoga Salle du M3 Montignac-Lascaux samedi 24 janvier 2026.
Week-end danse intuitive et Yoga
Salle du M3 Rue Emile Lajunias Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
2026-01-24
Samedi 14h- 18h dans intuitive adulte et enfant (20€). Dimanche yoga (10€) (14h 15h de 4 à 10 ans ; 15h 16h pré ados et ados ; 16h 17h parents/enfants). Sur inscription
Revenir au corps, réveiller la joie, laisser la vie danser en soi.
Au programme
Samedi 24 janvier de 14h à 18h danse intuitive adultes et enfants (20€)
Dimanche 25 janvier yoga (10€/heure)
– 14h 15h enfants de 4 à 10 ans
– 15h 16h pré-ados et ados
– 16h 17 h parents et enfants
Sur inscription. .
Salle du M3 Rue Emile Lajunias Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 64 08 francoise.maurien@hotmail.fr
English : Week-end danse intuitive et Yoga
Saturday 14h- 18h: dans intuitive adult and child (20?). Sunday: yoga (10?) (2pm 3pm ages 4 to 10; 3pm 4pm pre-teens and teens; 4pm 5pm parents/children). Registration required
