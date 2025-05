Week-end danse, musique et chant – Signy-l’Abbaye, 14 juin 2025 07:00, Signy-l'Abbaye.

Ardennes

Week-end danse, musique et chant Salle polyvalente Signy-l’Abbaye Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

2025-06-14

Les élèves et professeurs de l’Association Musique pour Tous vous invitent à deux rendez-vous ce week-end des 14 et 15 juin. Au programme un spectacle de danse le samedi à 20h30, et un concert des élèves de musique et chant le dimanche à 14h30. Deux moments de partage entre la joie de la danse et l’amour de la musique. Bienvenue à tous.

Salle polyvalente

Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 44 85 musiquepourtoussigny@wanadoo.fr

English :

The students and teachers of the Association Musique pour Tous invite you to two events on the weekend of June 14 and 15. On the program: a dance show on Saturday at 8.30pm, and a concert by the music and singing students on Sunday at 2.30pm. Two moments of sharing between the joy of dance and the love of music. All welcome.

German :

Die Schüler und Lehrer der Association Musique pour Tous laden Sie am Wochenende des 14. und 15. Juni zu zwei Terminen ein. Auf dem Programm stehen eine Tanzaufführung am Samstag um 20:30 Uhr und ein Konzert der Musik- und Gesangsschüler am Sonntag um 14:30 Uhr. Zwei Momente, in denen Sie die Freude am Tanz und die Liebe zur Musik miteinander teilen können. Herzlich willkommen!

Italiano :

Gli studenti e gli insegnanti dell’Associazione Musique pour Tous vi invitano a due eventi nel fine settimana del 14 e 15 giugno. In programma: uno spettacolo di danza sabato alle 20.30 e un concerto degli allievi di musica e canto domenica alle 14.30. Due momenti per condividere la gioia della danza e l’amore per la musica. Tutti sono i benvenuti.

Espanol :

Alumnos y profesores de la Asociación Musique pour Tous le invitan a dos actos el fin de semana del 14 y 15 de junio. En el programa: un espectáculo de danza el sábado a las 20h30 y un concierto de los alumnos de música y canto el domingo a las 14h30. Dos momentos para compartir la alegría de la danza y el amor por la música. Todos son bienvenidos.

