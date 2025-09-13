Week-end danse We can dance KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Week-end danse We can dance KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement samedi 13 septembre 2025.

Week-end danse We can dance

Du samedi 13 au dimanche 14 septembre 2025 de 10h30 à 17h30. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-14 17:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Kelemenis & cie et de grandes compagnies internationales produisent les créations du chorégraphe marseillais Michel Kelemenis et diffusent une gestuelle caractéristique alliant finesse et performance.

Une rentrée en action à l’adresse des amoureux et amoureuses du mouvement en liberté au cœur de deux jours d’ateliers gratuits et à l’adresse de toutes et tous, se niche une brève présentation de la rentrée par Michel Kelemenis et son équipe.









Chaque jour, à la suite d’une mise en jambe commune, les ateliers concoctés par les artistes à retrouver au fil de la saison alternent avec la découverte des œuvres de Michel Kelemenis. Contemporain, flamenco, hip hop, samba, chacha… La cherry-on-the-cake de WEEK-END DANSE / WE CAN DANCE revient à Christian Ubl et son complice Kurt Demey, avec le dévoilement entre geste et mentalisme, de ce qui se trame en studio depuis quelques jours déjà… À vous de danser !











Samedi 7 ateliers de 10h30 jusqu’à 17h30





– 10h30 11h30 Grand Echauffement avec Michel Kelemenis



– 11h45 13h15 Danse à 2 étages (parent-enfant) L’Amoureux de Madame Muscle, Aurore Indaburu (Kelemenis & cie) -Julien Rossin (hip-hop)



– 14h15 15h45 Coup de Grâce, Aurore Indaburu (Kelemenis & cie), Francesca Ziviani



– 16h 17h30 Naïf Production (Matthieu Desseigne), Balkis Moutashar











A 18h Spectacle What Did you Expect ? Durée 30 minutes, plus la conversation.





Après leur étonnant et plébiscité duo Garden of Chance, créé en Avignon en 2019, Christian Ubl & Kurt Demey s’engagent dans un nouvel opus à la croisée de l’art chorégraphique et du mentalisme. Inspirés par la théorie du chaos et de l’effet papillon, ils explorent la façon dont les réactions en chaîne impulsent et affectent les événements. What did you expect ? brouille les pistes entre la cause et la conséquence, l’objet et le sujet, et la magie émane des spectateurs eux-mêmes dans cette suggestion fondamentalement participative !







Dimanche 10 ateliers de 10h30 jusqu’à 17h15





– 10h30 11h30 Grand Echauffement avec Michel Kelemenis



– 11h45 13h15 Magnifiques, Anthony La Rosa (Kelemenis & cie) Christian Ubl (chacha contemporain) Julien Rossin (hip-hop)



– 14h 15h30 Versus, Anthony La Rosa (Kelemenis & cie) Christian Ubl (samba contemporaine) , Ana Pérez (flamenco)



– 15h45 17h15 Sati Veyrunes, Bastien Charmette, Clara Freschel .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 11 11 20 reservations@kelemenis.fr

English :

Kelemenis & cie and leading international companies produce the creations of Marseille-based choreographer Michel Kelemenis, disseminating his characteristic gestural style that combines finesse and performance.

German :

Kelemenis & cie und große internationale Kompanien produzieren die Kreationen des Choreografen Michel Kelemenis aus Marseille und verbreiten eine charakteristische Gestik, die Finesse und Leistung vereint.

Italiano :

Kelemenis & cie e le principali compagnie internazionali producono il lavoro del coreografo marsigliese Michel Kelemenis, diffondendo il suo stile distintivo che unisce finezza e performance.

Espanol :

Kelemenis & cie y las principales compañías internacionales producen la obra del coreógrafo marsellés Michel Kelemenis, difundiendo su estilo distintivo que combina delicadeza y espectáculo.

L’événement Week-end danse We can dance Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille