Week-End d’Astronomie Salle des Fêtes Birac-sur-Trec

Week-End d’Astronomie

Salle des Fêtes 47200 Route de Tillon Birac-sur-Trec Lot-et-Garonne

Tarif :

Date :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

20 ans de l’observatoire astronomique de l’Eaubonne.

Observation du ciel, expositions de météorites, conférence avec Benoît Reeves, concert et repas. .

Salle des Fêtes 47200 Route de Tillon Birac-sur-Trec 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 70 64 49 eaubonneastronomique@gmail.com

English : Week-End d’Astronomie

20 years of the Eaubonne astronomical observatory.

