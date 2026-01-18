Week-End d’Astronomie Salle des Fêtes Birac-sur-Trec
Week-End d’Astronomie Salle des Fêtes Birac-sur-Trec vendredi 24 avril 2026.
Week-End d’Astronomie
Salle des Fêtes 47200 Route de Tillon Birac-sur-Trec Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-24
20 ans de l’observatoire astronomique de l’Eaubonne.
20 ans de l’observatoire astronomique de l’Eaubonne.
Observation du ciel, expositions de météorites, conférence avec Benoît Reeves, concert et repas. .
Salle des Fêtes 47200 Route de Tillon Birac-sur-Trec 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 70 64 49 eaubonneastronomique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Week-End d’Astronomie
20 years of the Eaubonne astronomical observatory.
L’événement Week-End d’Astronomie Birac-sur-Trec a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Val de Garonne