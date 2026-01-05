Week-end de clôture À vos amours La Courrouze Saint-Jacques-de-la-Lande Dimanche 18 janvier, 11h00, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Participez à une visite spéciale de l’exposition, menée par Anne-Cécile Esteve. L’occasion, en deux déambulations hivernales, d’en apprendre plus sur la création de cette émouvante oeuvre polymorphe.

Pendant plusieurs mois, Anne-Cécile Esteve a recueilli les récits d’amour et de rencontres de Rennaises et Rennais et s’en est inspirée pour photographier les rues, les places, les parcs… qui y sont évoqués.

À la manière d’une carte du tendre, l’exposition _À vos amours_ propose, au cœur du quartier La Courrouze, une déambulation poétique et sensible de la ville au prisme de ces histoires de vie aussi intimes qu’universelles.

**Visite de l’exposition photo À vos amours**

Participez à une visite spéciale de l’exposition, menée par Anne-Cécile Esteve. L’occasion, en deux déambulations hivernales, d’en apprendre plus sur la création de cette émouvante oeuvre polymorphe.

**Visites de l’exposition : Dimanche 18 janvier**

**Départ du métro La Courrouze**

**11h et 15h • Gratuit sur réservation : à [reservation@lestombeesdelanuit.com](mailto:reservation@lestombeesdelanuit.com)**

**Attention, jauge limitée.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-18T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-18T16:00:00.000+01:00

1

reservation@lestombeesdelanuit.com

La Courrouze 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

