Week-end de clôture Place Lafayette Brioude

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
+5€ pour une visite guidée
Début : 2025-11-01 09:00:00
fin : 2025-11-02 19:00:00
2025-11-01
20 heures d’ouverture et 1 tirage limité de Dubuffet à gagner
Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr
English :
20 opening hours and 1 Dubuffet limited edition to be won
German :
20 Stunden Öffnungszeiten und 1 limitierte Auflage von Dubuffet zu gewinnen
Italiano :
20 ore di apertura e 1 stampa Dubuffet in edizione limitata da vincere
Espanol :
20 horas de apertura y 1 grabado de Dubuffet en edición limitada para ganar
