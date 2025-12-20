Week-End de clôture de l’exposition 10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Week-End de clôture de l’exposition

10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Gratuit

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-04

2026-01-03

Ne manquez pas le dernier week-end de l’exposition au musée Camille Claudel !

Au programme le Dimanche 3 Janvier

– 15h Performance dansée Histoires invisibles

avec la compagnie La Poétique des signes

Un solo de danse d’Alice Lada, ponctué d’interventions du chorégraphe Raphaël Cottin, et nourri par les gestes des sculptures de Camille Claudel et de ses contemporaines.

Durée 45 minutes

Gratuit

Au programme le Lundi 4 Janvier

– 11h Conférence Au fil des siècles, être une femme et composer

Avec Claire Bodin, directrice de l’association Présence compositrices, redécouvrez des compositrices de premier plan, souvent oubliées de l’histoire de la musique.

Durée 45 minutes

Gratuit Auditorium du musée Camille Claudel

– 15h Concert Être compositrice au temps de Camille Claudel

avec l’association Présence compositrices

Au violoncelle et au piano, le duo Neria ravive les oeuvres d’exception de compositrices oubliées Marie Jaëll, Hedwige Chrétien et Louise Héritte Viardot).

Durée 1 heure

Gratuit Théâtre de Nogent-sur-Seine (1 Avenue Pasteur)

– 16h30 Dernière visite guidée de l’exposition par Pauline Fleury, commissaire de l’exposition

Camille Claudel n’était pas un génie isolé à son époque, de nombreuses autres sculptrices ont fait de la sculpture leur métier,. De Marie Cazin à Jane Poupelet en passant par l’Anglaise Jessie Lipscom et la Suédoise Agnès de Frumerie, explorez le parcours et les œuvres de dix-huit sculptrices exceptionnelles.

Durée 1 heure Tarif 4 € en plus du billet d’entrée au musée 4 .

10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine Aube Grand Est +33 3 25 24 76 34

