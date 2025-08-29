Week-end de clôture « Un été à St André » Rando-vélo et Cinéma en plein air Saint-André-les-Vergers
Week-end de clôture « Un été à St André » Rando-vélo et Cinéma en plein air Saint-André-les-Vergers vendredi 29 août 2025.
Week-end de clôture « Un été à St André » Rando-vélo et Cinéma en plein air
Complexe sportif Jean Bianchi Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29 18:00:00
fin : 2025-08-29 23:00:00
Date(s) :
2025-08-29
Au programme
> Départ à 18h Rando-vélo / Avec l’AS Petitjean et le RCSA cyclisme Tout public 12km Durée 1h45
> Dès 18h Jeux en bois / Avec la Ludothèque
> À 21h Cinéma en plein air Projection du film Le dernier Jaguar Tout public Restauration sur place (présence d’un foodtruck) .
Complexe sportif Jean Bianchi Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 79 08 45 maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Week-end de clôture « Un été à St André » Rando-vélo et Cinéma en plein air Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne