Au programme

> Départ à 18h Rando-vélo / Avec l’AS Petitjean et le RCSA cyclisme Tout public 12km Durée 1h45

> Dès 18h Jeux en bois / Avec la Ludothèque

> À 21h Cinéma en plein air Projection du film Le dernier Jaguar Tout public Restauration sur place (présence d’un foodtruck) .

Complexe sportif Jean Bianchi Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 79 08 45 maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr

