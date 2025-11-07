Week-end de conférences gesticulées Loguivy-Plougras

Week-end de conférences gesticulées

Représentations publiques

Vendredi 7 Novembre 2025 à 20h

Fernando Zamora Qui a tué Issam ?

Déterminismes sociaux, violence systémique et délinquance

A travers un récit intime, cette conférence gesticulée plonge au coeur des violences structurelles qui façonnent la vie des jeunes dans les quartiers populaires. Marqués par la pauvreté, les déterminismes sociaux et l’absence de perspectives, beaucoup voient leurs choix réduits à néant, enfermés dans des logiques de survie, de marginalisation et de délinquances multiples. Quel rôle tiennent les institutions école, justice, police comme rouages d’un système qui reproduit l’inégalité et écrase les trajectoires dès l’enfance ? Les violences policières, loin d’être des bavures, participent d’un contrôle social bien ancré, traversé par un racisme systémique. Cette conférence gesticulée est une prise de parole pour comprendre, dénoncer, et résister.

Dimanche 9 Novembre 2025 à 15h

Présentation des anecdotes gesticulées et quelques surprises autour de la langue de bois ! .

10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05

