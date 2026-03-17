Week-end de danse libre et intuitive Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 16:00 – 18:45

Gratuit : non Sur pré-inscription Samedi 20 mars 2026 – pôle désiré colombede 16h-18h4525€/20€ TR (Etudiants, rsa, retraités)Dimanche 21 mars – L’Acad 36 rue Chevreul 44100 Nantesde 11h-18h80€ /60€ ( Etudiants, rsa, retraités)sur pré inscription www.lesetresdanses.fr Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap

L’Eveil, une week end pour danser à l’heure du printemps composé d’un atelier le samedi en fin d’après midi et d’une journée de stage le dimanche.Le week end de danse :L’atelier du samedi est une occasion à l’ heure du printemps de célébrer ce passage.Le samedi de 16h-18h45, un moment pour prendre le temps, revenir au corps et prendre ce temps précieux pour mettre en conscience et laisser éclore ce qui s’eveille en soi et autour de nous.La journée du dimanche :Le dimanche sur une journée de 11h-18h avec une pause déjeuner ensemble. Nous cheminerons ensemble vers nos nouvelles envies, à l’écoute de nos ressentis, de notre être, de notre coeur en presence à soi, aux autres et dans le monde en s’apportant toute la douceur et la bienveillance. Je vous accompagnerais tout le long de cette journée, avec des temps de danse, d’écoute, de connexion, de temps créatifs, pour avancer ensemble et tranquillement en conscience vers ces nouvelles perspectives.Les bienfaits :Cette pratique est une opportunité de se détendre dans un voyage en mouvement spontané, d’eveiller des prises de conscience, le sentiment de bien être, de confiance en soi et de liberté d’être.Une pratique régulière est une source de ressourcement, de libération et d’inspiration dans la vie quotidienne.La journée du dimanche se déroule à L’ACAD de 11h à 18h accueil à 10h40 pour prendre te temps de se se changer. Avec une pause dejeuner.Les formats :Les ateliers 2h30 et stage ne sont pas plus engageant physiquement que des formats plus courts mais permettent d’explorer plus en profondeur et prendre le temps. Un cadeau pour soi pour se faire du bien dans une atmosphère accueillante et bienveillante entre nous.Le stage est guidé avec subtilité dans un cadre bienveillant et sécurisant.Quoi apporter :Prévoir une tenue souple. Pensez à prendre de l’eau, un carnet et un styloPour le stage en complement:Tapis de Yoga, zafu, plaid, chaussettePour qui ?Ouvert aux adultes de 18 à 88 ans et pourquoi pas au-delà. C’est un espace inclusif , seule compte l’envie de se mettre en mouvement, en conscience, dans une danse intuitive et spontanée. Pas besoin de connaître la pratique ou de savoir danser. C’est un espace sans miroir, sans chorégraphie, sans performance. Nous dansons pieds nus.Rien à apprendre juste à se laisser inspirer la musique, dans la présence à soi, présence à l’autre par le mouvement de la danse. Accompagnée ou pas par ma voix.Que tu viennes de l’estatic dance, de la danse libre et intuitive, de la biodanza, le mouvement médecine, de la danse contemporaine, de la gaga danse… ou que tu souhaites tout simplement découvrir cette pratique : bienvenue !La pratique :Cette pratique est ancrée par une formation danser et être dansé® (Alliant la danse des 5 rythmes, la danse medecine, le life art, le mouvement authentique, la danse biodynamique, l’estatic dance et des pratiques somatiques) que j’ai approfondis par 10 ans de formations et stages dans toute la france (danse des 5 rythmes, danse medecine, life art process, bodyvoiceandbeing et pratiques somatiques.)

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

http://www.lesetresdanses.fr



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