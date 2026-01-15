Week-end de danse Route de la Chapelle-Réanville Saint-Marcel
Week-End de Danse 11 & 12 avril 2026
Hôtel du Mont Vernon Saint-Marcel (proche de Giverny)
Rejoignez-nous pour un week-end exceptionnel mêlant danse, convivialité et détente dans un cadre verdoyant
Le lieu
Un hôtel 3 étoiles élégant, cosy et chaleureux, parfait pour un séjour ressourçant.
Deux belles salles de danse vous accueilleront pour les cours.
Le stage de danse
Samedi après-midi 2 x 2 cours en parallèle
Dimanche matin 2 x 2 cours, avec plusieurs niveaux et styles au choix
Les cours seront assurés par nos trois professeurs Charlotte, Dung & Sébastien.
✨ Soirée dansante le samedi soir !
Le programme définitif sera établi selon les préférences indiquées lors des inscriptions.
Tarifs
150€ personne (adhérent)
170€ personne (extérieur licencié FFD)
180€ personne (extérieur non licencié)
Inclus
✔️ Dîner
✔️ Petit déjeuner
✔️ Déjeuner
✔️ Hébergement en chambre double
➕ +25€ pour chambre solo
Transport non compris Covoiturage encouragé .
Inscriptions
➡️ Rendez-vous sur https://www.helloasso.com/associations/croissy-danse/evenements/week-end-a-vernon-11-et-12-avril-2025?fbclid=IwY2xjawPS8BxleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeRrDIXIDS3f3saOH2kqUai5X2kL5wIdhUp9BfpTI3AF9ztzxiKvgmmk4CGjw_aem_-7SO4KABAegygXtSmIQELQ
Événement organisé avec le soutien du Comité Départemental des Yvelines FF Danse. .
Route de la Chapelle-Réanville Hôtel Restaurant du Mont-Vernon Saint-Marcel 27950 Eure Normandie
