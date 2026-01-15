Week-end de danse Route de la Chapelle-Réanville Saint-Marcel

Week-end de danse

Début : Samedi Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Week-End de Danse 11 & 12 avril 2026

Hôtel du Mont Vernon Saint-Marcel (proche de Giverny)

Rejoignez-nous pour un week-end exceptionnel mêlant danse, convivialité et détente dans un cadre verdoyant

Le lieu

Un hôtel 3 étoiles élégant, cosy et chaleureux, parfait pour un séjour ressourçant.

Deux belles salles de danse vous accueilleront pour les cours.

Le stage de danse

Samedi après-midi 2 x 2 cours en parallèle

Dimanche matin 2 x 2 cours, avec plusieurs niveaux et styles au choix

Les cours seront assurés par nos trois professeurs Charlotte, Dung & Sébastien.

✨ Soirée dansante le samedi soir !

Le programme définitif sera établi selon les préférences indiquées lors des inscriptions.

Tarifs

150€ personne (adhérent)

170€ personne (extérieur licencié FFD)

180€ personne (extérieur non licencié)

Inclus

✔️ Dîner

✔️ Petit déjeuner

✔️ Déjeuner

✔️ Hébergement en chambre double

➕ +25€ pour chambre solo

Transport non compris Covoiturage encouragé .

Inscriptions

➡️ Rendez-vous sur https://www.helloasso.com/associations/croissy-danse/evenements/week-end-a-vernon-11-et-12-avril-2025

Événement organisé avec le soutien du Comité Départemental des Yvelines FF Danse. .

Route de la Chapelle-Réanville Hôtel Restaurant du Mont-Vernon Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

