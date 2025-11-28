Week-end de fermeture ! au Bourricot Giffaumont-Champaubert
Week-end de fermeture ! au Bourricot Giffaumont-Champaubert vendredi 28 novembre 2025.
Week-end de fermeture ! au Bourricot
Le Bourricot Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-28
Tout public
On vide la cave! Happy Hours tout le week-end! .
Le Bourricot Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est lebourricot51@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Week-end de fermeture ! au Bourricot Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne