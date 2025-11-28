Week-end de fermeture ! au Bourricot Giffaumont-Champaubert

Week-end de fermeture ! au Bourricot

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Tout public

On vide la cave! Happy Hours tout le week-end! .

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est lebourricot51@gmail.com

