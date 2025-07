Week-end de fête à Tiranges Tiranges

Week-end de festivités à Tiranges. de nombreuses animations sont prévues défilé de vieux tracteurs, repas, pétanque, spectacle gratuit du Stryck Motorshow, lâché de ballon, concert, feux d’artifice

English :

Weekend of festivities in Tiranges. Numerous events are planned: old tractor parade, meal, pétanque, free show by Stryck Motorshow, balloon release, concert, fireworks, etc

German :

Festwochenende in Tiranges. Zahlreiche Veranstaltungen sind geplant: Parade alter Traktoren, Essen, Boulespiel, Gratisvorstellung der Stryck Motorshow, Ballonstart, Konzert, Feuerwerk

Italiano :

Un fine settimana di festeggiamenti a Tiranges. Sono previsti numerosi intrattenimenti, tra cui una sfilata di vecchi trattori, un pranzo, la pétanque, uno spettacolo gratuito di Stryck Motorshow, il rilascio di palloncini, un concerto e i fuochi d’artificio

Espanol :

Fin de semana festivo en Tiranges con numerosas animaciones: desfile de tractores antiguos, comida, petanca, espectáculo gratuito de Stryck Motorshow, suelta de globos, concierto y fuegos artificiales

