Week-end de la BD Noves

Du samedi 8 au dimanche 9 novembre 2025. Place de la Mairie Médiathèque Marc Mielly Salle des Expositions Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

Week-end de la BD, organisé par le Comité Animations Culturelles de la Mairie de Noves et la Médiathèque Municipale Marc Mielly.

Auteurs Priscilla BOURGEAT, Michaël CROSA, Djilian DEROCHE, Emilie HAREL, Bruno HEITZ, Armelle MODERE, Didier POLI, Bruno SALAMONE, Marcel SHOJIAN, Rachel ZIMRA





*Samedi 8 Novembre



De 10h à 12h atelier Frise mythologique par la dessinatrice Emilie Harel, dans la salle des Expositions. Atelier de création. Venez en famille ou en solo pour réaliser cette grande fresque participative qui sera exposée durant l’ensemble du Week-end de la BD. Un moment ludique et créatif ! Tout public famille, enfants à partir de 7 ans. Durée 2h 2h30.



De 10h à 12h atelier coloriage de marque-pages, à la salle des Expositions.



De 14h à 18h Dédicaces et stand de Comme La Plume au Vent, à la salle des Expositions.



18h30 Concert dessiné Les Fables de La Fontaine, par le Philharmonique de la Roquette, au Cinéma L’Eden.



Le Philharmonique de la Roquette propose une nouvelle création autour des Fables de La Fontaine, en concert dessiné, à destination du jeune public à partir de 7 ans. C’est la deuxième création de la compagnie en concert dessiné après Parallèle 2049 .



Un dessinateur illustre chaque fable en direct, accompagné par deux musiciens du Philharmonique de la Roquette. Chaque fable en vers devient une petite histoire de 5 à 6 minutes, mettant en scène des animaux anthropomorphes et contenant une morale.



Laurent BERNARD (piano, claviers)



Olivier DURAND (dessins)



Julien KAMOUN (batterie, scie musicale, theremin)



Durée 45 minutes



Offert par le Comité Animations Culturelles et Tourisme de la Mairie de Noves





*Dimanche 9 Novembre



De 10h à 12h Dédicaces et stand de Comme La Plume au Vent, à la salle des Expositions.



De 14h à 18h Dédicaces et stand de Comme La Plume au Vent, à la salle des Expositions.



16h Remise des récompenses du concours de dessin, à la salle des Expositions



18h Jack et Nancy, les plus belles histoires de Quentin Blake de Gerrit Bekers , au Cinéma L’Eden. A partir de 4 ans. C’est quand le vent se lève que naissent les meilleures histoires ! C’est ainsi que Jack et Nancy s’envolent, accrochés à un parapluie magique, et qu’Angèle rencontre un minuscule oisillon tombé du ciel lors d’une tempête. Deux contes pleins de charme et d’humour adaptés des albums de Quentin Blake, où l’on parle d’amitié, de découvertes et de départs… mais aussi du bonheur de rentrer chez soi.





*Concours de dessin Colore un dessin proposé par un auteur .



L’équipe de la Médiathèque Municipale Marc Mielly organise un concours de dessins du 1er octobre au 8 novembre (à 12h).



Le concours est individuel, gratuit et ouvert aux enfants de 6 à 12 ans (deux catégories 6 à 8 ans et 9 à 12 ans).



Les dessins A4 et le règlement sont à retirer à la Médiathèque. .

Place de la Mairie Médiathèque Marc Mielly Salle des Expositions Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 07 mediatheque@noves.fr

English :

Comic book weekend, organized by the Comité Animations Culturelles de la Mairie de Noves and the Médiathèque Municipale Marc Mielly.

German :

Comic-Wochenende, organisiert vom Comité Animations Culturelles de la Mairie de Noves und der städtischen Mediathek Marc Mielly.

Italiano :

Weekend del fumetto, organizzato dal Comité Animations Culturelles de la Mairie de Noves e dalla Médiathèque Municipale Marc Mielly.

Espanol :

Fin de semana del cómic, organizado por el Comité Animations Culturelles de la Mairie de Noves y la Médiathèque Municipale Marc Mielly.

L’événement Week-end de la BD Noves a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence