2025-06-07

2025-06-08

2025-06-07

Les 7 et 8 juin, plongez au cœur de la biodiversité des carrières de Saint-Maximin !

Visites guidées immersives dans l’écosystème des carrières souterraines et à ciel ouvert, expositions, activités enfants, ateliers nature et découvertes de la faune et flore vous attendent.

Venez vous reconnecter à la nature !!!

Balade nature guidée au cœur des carrières

– samedi et dimanche de 13h30 à 15h et de 16h30 à 18h

– Gratuit, réservation vivement conseillée

Accès aux ateliers / expositions

– samedi et dimanche de 13h30 à 18h

22 Rue Jean Jaurès

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

