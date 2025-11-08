Week-end de la Biodiversité Bourse aux arbres Place du Général de Gaulle Criel-sur-Mer

Week-end de la Biodiversité Bourse aux arbres

Place du Général de Gaulle Manoir de Briançon Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

L’équipe du chantier d’insertion de l’Estran Cité de la Mer proposera plusieurs animations gratuites et ouvertes à tous

Quiz nature participatif autour des arbres fruitiers et de la biodiversité,

Histoires et anecdotes sur les variétés distribuées (pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers),

Échanges et conseils autour des arbres et de la vie du verger.

Dans le cadre de la Bourse aux Arbres, organisée avec Valorem, l’Estran Cité de la Mer sera présente tout le week-end au Parc du Manoir de Briançon pour animer un espace dédié à la nature et aux arbres fruitiers.

Pendant ces deux jours, les habitants des communes de Criel-sur-Mer, Saint-Rémy-Boscrocourt et Saint-Martin-le-Gaillard viendront récupérer leur arbre fruitier, sélectionné avec le pépiniériste PPJ du Mont.

Dans la continuité de la Bourse aux Arbres, notre équipe interviendra également dans la semaine pour accompagner la plantation des arbres chez les particuliers. .

Place du Général de Gaulle Manoir de Briançon Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 35 21 35 87 r.operations.estran@gmail.com

