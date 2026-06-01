Fay-de-Bretagne

WEEK-END DE LA BIODIVERSITÉ

Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le week-end de la biodiversité en Erdre & Gesvres

Inventaires participatifs, balades natures, stands et ateliers, animations grand public, expositions…

SAMEDI 27 JUIN

de 9h00 à 11h00 Animation sciences participatives À la découverte des OISEAUX (démarche scientifique et ludique pour observer et mieux connaitre les oiseaux)

Partez en balade naturaliste avec un animateur de la LPO44, munis de fiches d’identification et outils pour collecter les données observées!

lieu de départ Parking de la Madeleine

sur inscription auprès de la mairie dans la limite des places disponibles.

de 22h00 à 02h00 Animation sciences participatives À la découverte des PAPILLONS DE NUIT (démarche scientifique et ludique pour observer et mieux connaitre les papillons de nuit)

Partez en balade naturaliste avec un animateur de Bretagne Vivante, munis de fiches d’identification et outils pour collecter les données observées!

Pensez à emmener votre lampe torche

lieu de départ Domaine Thiémay

Ouvert à toutes et tous, sans inscription

Informations et inscriptions auprès de la mairie

02 40 87 42 18 mairie@faydebretagne.fr .

Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Biodiversity weekend in Erdre & Gesvres

L’événement WEEK-END DE LA BIODIVERSITÉ Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-30 par Pays Erdre Canal Forêt