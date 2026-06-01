WEEK-END DE LA BIODIVERSITÉ Fay-de-Bretagne
WEEK-END DE LA BIODIVERSITÉ Fay-de-Bretagne samedi 27 juin 2026.
Fay-de-Bretagne
WEEK-END DE LA BIODIVERSITÉ
Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le week-end de la biodiversité en Erdre & Gesvres
Inventaires participatifs, balades natures, stands et ateliers, animations grand public, expositions…
SAMEDI 27 JUIN
de 9h00 à 11h00 Animation sciences participatives À la découverte des OISEAUX (démarche scientifique et ludique pour observer et mieux connaitre les oiseaux)
Partez en balade naturaliste avec un animateur de la LPO44, munis de fiches d’identification et outils pour collecter les données observées!
lieu de départ Parking de la Madeleine
sur inscription auprès de la mairie dans la limite des places disponibles.
de 22h00 à 02h00 Animation sciences participatives À la découverte des PAPILLONS DE NUIT (démarche scientifique et ludique pour observer et mieux connaitre les papillons de nuit)
Partez en balade naturaliste avec un animateur de Bretagne Vivante, munis de fiches d’identification et outils pour collecter les données observées!
Pensez à emmener votre lampe torche
lieu de départ Domaine Thiémay
Ouvert à toutes et tous, sans inscription
Informations et inscriptions auprès de la mairie
02 40 87 42 18 mairie@faydebretagne.fr .
Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Biodiversity weekend in Erdre & Gesvres
L’événement WEEK-END DE LA BIODIVERSITÉ Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-30 par Pays Erdre Canal Forêt
À voir aussi à Fay-de-Bretagne (Loire-Atlantique)
- FÊTE DE LA MUSIQUE Fay-de-Bretagne 26 juin 2026
- FESTIVAL CELTOMANIA Salle Denise Grey Fay-de-Bretagne 7 novembre 2026