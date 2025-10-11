Week-end de la chance Le Haut Soultzbach

Week-end de la chance Le Haut Soultzbach samedi 11 octobre 2025.

Week-end de la chance

34 Grand’Rue Le Haut Soultzbach Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-11 2025-10-12

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Vallon du Soultzbach vous invite à son week-end de la chance ! Venez tenter votre chance pour gagner les + de 3000€ de bons d’achat mis en jeu sur le week-end grâce aux 2 lotos. Vente des cartons 3 quarts d’heures avant le début des jeux.

34 Grand’Rue Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 6 95 63 01 55

English :

The Amicale des Sapeurs-Pompiers du Vallon du Soultzbach invites you to its lucky weekend! Come and try your luck to win over 3,000? worth of vouchers, thanks to the 2 lottos held over the weekend. Boxes on sale 3 quarters of an hour before the start of the games.

German :

Der Feuerwehrverein Amicale des Sapeurs-Pompiers du Vallon du Soultzbach lädt Sie zu seinem Glückswochenende ein! Versuchen Sie Ihr Glück und gewinnen Sie Einkaufsgutscheine im Wert von über 3000 Euro, die an diesem Wochenende bei zwei Lotterien verlost werden. Verkauf der Kartons 3/4 Stunden vor Beginn der Spiele.

Italiano :

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Vallon du Soultzbach vi invita al suo weekend fortunato! Venite a tentare la fortuna per vincere gli oltre 3.000 buoni in palio durante il fine settimana grazie alle 2 lotterie. Le casse sono in vendita 3 quarti d’ora prima dell’inizio dei giochi.

Espanol :

La Amicale des Sapeurs-Pompiers du Vallon du Soultzbach te invita a su fin de semana de la suerte Ven a probar suerte y gana los más de 3.000? en vales que se sortearán durante el fin de semana gracias a las 2 loterías. Cajas a la venta 3 cuartos de hora antes del comienzo de los partidos.

L’événement Week-end de la chance Le Haut Soultzbach a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach