Week-end de la glisse 7ème édition Royan vendredi 12 septembre 2025.

Esplanade de Pontaillac et Pays Royannais Royan Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

Le week-end de la glisse, 3 jours pour s’initier aux sports de glisse et de plage, 3 jours pour s’amuser, rencontrer des associations inclusives, sociétales, 3 jours pour assister à des concerts gratuits sur la plage.

Esplanade de Pontaillac et Pays Royannais Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine regie@weekenddelaglisse.com

English :

The weekend of gliding, 3 days to learn about gliding and beach sports, 3 days to have fun, meet inclusive, societal associations, 3 days to attend free concerts on the beach.

German :

Das Wochenende des Gleitens, 3 Tage, um Gleit- und Strandsportarten zu erlernen, 3 Tage, um sich zu amüsieren, inklusive und sozial engagierte Vereine zu treffen, 3 Tage, um kostenlose Konzerte am Strand zu besuchen.

Italiano :

3 giorni per conoscere gli sport da tavola e da spiaggia, 3 giorni per divertirsi, incontrare associazioni inclusive e socialmente responsabili, 3 giorni per assistere a concerti gratuiti sulla spiaggia.

Espanol :

3 días para aprender sobre deportes de tabla y playa, 3 días para divertirse, conocer asociaciones inclusivas y socialmente responsables, 3 días para asistir a conciertos gratuitos en la playa.

