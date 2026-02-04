Week-end de la langue française visite guidée Musée de Sens Sens

Week-end de la langue française visite guidée

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-15 15:00:00

2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22

Dans le cadre du week-end de la langue française, prenez part à la visite guidée sur le lien entre les grands écrivains et les artistes. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr

