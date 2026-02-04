Week-end de la langue française visite guidée Musée de Sens Sens
Week-end de la langue française visite guidée Musée de Sens Sens samedi 14 mars 2026.
Week-end de la langue française visite guidée
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-15 15:00:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22
Dans le cadre du week-end de la langue française, prenez part à la visite guidée sur le lien entre les grands écrivains et les artistes. .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr
English : Week-end de la langue française visite guidée
