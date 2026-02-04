Week-end de la langue française visite guidée Musée de Sens Sens

Week-end de la langue française visite guidée Musée de Sens Sens samedi 14 mars 2026.

Week-end de la langue française visite guidée

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-15 15:00:00

Date(s) :
2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22

Dans le cadre du week-end de la langue française, prenez part à la visite guidée sur le lien entre les grands écrivains et les artistes.   .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22  contact@musee-sens.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end de la langue française visite guidée

L’événement Week-end de la langue française visite guidée Sens a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Sens et Sénonais