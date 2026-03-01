WEEK-END DE LA PERCUSSION Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Samedi 28 mars 2026

CONCERT Musique Vénézuélienne pour piano et percussion

Classe de piano de Natalia Valentin et classe de

percussion de Sandra Valette

AUDITORIUM Charles Munch 15:00-16:00

KALEIDOSCOPE : Spectacle de percussion scénographie et mise en lumière. Classes de percussion classique

AUDITORIUM Charles Munch 17:30-18:30

Concert des orchestres de

percussion de Sandra Valette

AUDITORIUM Charles Munch 16:00-17:00

Un weekend de la percussion mettant en avant toutes sortes de percussion, mélange des genres, mélange des sons !

Trois concerts ou spectacles originaux en un weekend !

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS

+33147008607 conservatoire11@paris.fr



