WEEK-END DE LA PERCUSSION Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS samedi 28 mars 2026.
CONCERT Musique Vénézuélienne pour piano et percussion
AUDITORIUM Charles Munch 15:00-16:00
KALEIDOSCOPE : Spectacle de percussion scénographie et mise en lumière. Classes de percussion classique
AUDITORIUM Charles Munch 17:30-18:30
AUDITORIUM Charles Munch 16:00-17:00
Un weekend de la percussion mettant en avant toutes sortes de percussion, mélange des genres, mélange des sons !
Trois concerts ou spectacles originaux en un weekend !
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
