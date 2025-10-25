Week-end de la petite édition et du livre d’artiste à la Galerie Espace Liberté Crest

5 rue des alpes Crest Drôme

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Nous vous invitons à découvrir une trentaine d’éditeurs, auteurs, créateurs. Retrouvez les habitués du salon et des nouveaux venus. Tous contents de vous rencontrer et de vous présenter leurs merveilles. Une exposition-vente est également organisée;

5 rue des alpes Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 52 37 99 86 galerieespaceliberte@gmail.com

English :

We invite you to discover some thirty publishers, authors and creators. You’ll find both regulars and newcomers. All happy to meet you and present their wonders. An exhibition-sale is also organized;

German :

Wir laden Sie ein, rund 30 Verleger, Autoren und Schöpfer zu entdecken. Treffen Sie auf die Stammgäste der Messe und auf Neuankömmlinge. Alle freuen sich darauf, Sie zu treffen und Ihnen ihre Wunderwerke vorzustellen. Es wird auch eine Verkaufsausstellung organisiert;

Italiano :

Vi invitiamo a scoprire una trentina di editori, autori e designer. Ci saranno sia gli habitué che i nuovi arrivati. Tutti felici di incontrarvi e di mostrarvi le loro meraviglie. Ci sarà anche una mostra e una vendita;

Espanol :

Le invitamos a descubrir una treintena de editores, autores y diseñadores. Habrá habituales y recién llegados al salón. Todos estarán encantados de conocerle y mostrarle sus maravillas. También habrá exposición y venta;

