Week-end de la poésie visite guidée

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-29 15:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Dans le cadre du Printemps des poètes, prenez part à la visite gratuite sur le lien entre poésie et histoire de l’art. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr

English : Week-end de la poésie visite guidée

