WEEK-END DE LA SECONDE MAIN MAISON DE QUARTIER LALANDE Toulouse

Toulouse

WEEK-END DE LA SECONDE MAIN

MAISON DE QUARTIER LALANDE 239 Avenue de Fronton Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Un événement qui promet une journée de convivialité et de bonnes affaires pour tous les amateurs de vide-grenier !

Des particuliers allègent leurs dressings, leurs placards en vendant une multitude d’articles qu’ils ne veulent plus ! Pendant ces 2 jours, venez chinez de belles pièces comme des vêtements (adultes et enfants), des objets de décoration, du mobilier, de la maroquinerie, de l’électroménager, des bijoux, des articles de puériculture, des jouets, des livres, des CD/DVD, des ustensiles de cuisine et de bricolage…

Pendant le le week-end, les vendeurs seront différents ! Une occasion supplémentaire de faire le plein de bonnes affaires à acheter !

Sur place restauration salée et sucrée et buvette. .

MAISON DE QUARTIER LALANDE 239 Avenue de Fronton Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie brigitte.morhain@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This event promises a day of conviviality and bargains for all garage sale enthusiasts!

L’événement WEEK-END DE LA SECONDE MAIN Toulouse a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE