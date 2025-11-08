Week-end de l’Art Fiesta à Erquinghem-Lys Salle Lucarne, Espace Agoralys, Erquinghem-Lys Erquinghem-Lys
Entrée libre et gratuite
Début : 2025-11-08T10:00:00 – 2025-11-08T19:00:00
Fin : 2025-11-09T10:00:00 – 2025-11-09T19:00:00
Week-end de l’Art à Erquinghem-Lys !
Les 8 & 9 novembre | 10h – 19h
Espace Agoralys, 120 rue Delpierre
Rencontrez nos artistes locaux et plongez dans leurs univers créatifs :
Betty Charlet
Jean-Pierre Dourlou
Xavier Meeschaert
L’association Angel Art
Expositions, échanges, découvertes… Une belle occasion de célébrer l’art sous toutes ses formes.
On vous attend nombreux pour partager ce moment culturel et convivial !
Dans le cadre de Fiesta, venez vivre un week-end artistique unique et gratuit ! fiesta lille3000
Ville d’Erquinghem-Lys