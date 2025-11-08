Week-end de l’Art Fiesta à Erquinghem-Lys Salle Lucarne, Espace Agoralys, Erquinghem-Lys Erquinghem-Lys

Week-end de l’Art Fiesta à Erquinghem-Lys 8 et 9 novembre Salle Lucarne, Espace Agoralys, Erquinghem-Lys Nord

Entrée libre et gratuite

Week-end de l’Art à Erquinghem-Lys !

Les 8 & 9 novembre | 10h – 19h

Espace Agoralys, 120 rue Delpierre

Rencontrez nos artistes locaux et plongez dans leurs univers créatifs :

Betty Charlet

Jean-Pierre Dourlou

Xavier Meeschaert

L’association Angel Art

Expositions, échanges, découvertes… Une belle occasion de célébrer l’art sous toutes ses formes.

On vous attend nombreux pour partager ce moment culturel et convivial !

Espace Agoralys Erquinghem-Lys 59193 Nord Hauts-de-France

Dans le cadre de Fiesta, venez vivre un week-end artistique unique et gratuit ! fiesta lille3000

Ville d’Erquinghem-Lys