Informations pratiques

Cailly

Week-end de l’Humour à Cailly

Salle des fêtes de Cailly 4 Rue du Marché Cailly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-31 23:30:00

Date(s) :

2026-10-30 2026-10-31

Le vendredi 30 et samedi 31 octobre, Bouge la Scène vous invite à son Week-end de l’Humour à la salle des fêtes de Cailly.

Pour cette 1ère édition du Week-end de l’Humour, l’humoriste Basclo présentera deux spectacles totalement différents lors de deux soirées exceptionnelles.

Le vendredi 30 octobre, Basclo interprétera son spectacle Mâle attentionné

Et si la galanterie n’était finalement qu’une affaire… d’interprétation ?

Entre macho assumé et féministe convaincu, Basclo incarne un homme plein de contradictions, aussi maladroit qu’attachant. Avec son regard décalé sur les relations humaines, il raconte son parcours, ses échecs amoureux et les situations improbables qui ont fait de lui un mâle attentionné … à sa manière !

À travers une galerie de personnages hauts en couleur, ce spectacle mêle humour, émotion, poésie et autodérision dans un One Mâle Show aussi drôle que touchant.

Le samedi 31 octobre, Basclo interprétera son spectacle Intelligence Superficielle

Nos téléphones pensent pour nous, les intelligences artificielles répondent à nos questions, les applications décident de nos itinéraires… mais utilisons nous encore vraiment notre cerveau ?

Avec beaucoup d’autodérision, Basclo s’interroge sur notre dépendance aux nouvelles technologies et sur cette société où tout devient toujours plus connecté… au risque de nous déconnecter les uns des autres.

Un spectacle actuel, rythmé et particulièrement drôle qui pose un regard aussi pertinent qu’hilarant sur notre époque.

Trois formules de réservation vous sont proposé

– Le Pass Vendredi Accès au spectacle Mâle attentionné .

– Le Pass Samedi Accès au spectacle Intelligence Superficielle .

– Le Pass Week-end Profitez des deux spectacles à un tarif préférentiel et vivez l’intégralité du Week-end de l’Humour.

Que vous choisissiez une soirée ou les deux, Bouge la Scène vous promet un Week-end de l’Humour placé sous le signe du rire, de la bonne humeur et du partage. .

Salle des fêtes de Cailly 4 Rue du Marché Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 89 53 61 43 caillypatrimoinevivant@gmail.com

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English : Week-end de l’Humour à Cailly

L’événement Week-end de l’Humour à Cailly Cailly a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin