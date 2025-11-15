Week-end de l’Océan Route des Bénévoles Gujan-Mestras

Week-end de l’Océan

Route des Bénévoles Maison des Associations Gujan-Mestras Gironde

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

2 journées incontournables aux objectifs différents mais aux animations passionnantes dans un but commun sensibiliser sur la fragilité de notre cher Bassin d’Arcachon !

Le samedi 15 novembre, nous embarquerons avec 30 personnes bénévoles de chez Sirena et C2P, pour réaliser des sciences participatives sur l’île aux oiseaux, sur mer, sur terre et dans l’eau en randonnée palmée. L’encadrement maritime sera assuré par C2P et l’encadrement terrestre par Sirena, cela en partenariat avec notre sponsor E-marine, entreprise perle du Bassin, talent éco-responsable e-Marine refit électrique | Naviguez en bateau électrique!

Le dimanche 16 novembre, à la Maison des Associations de Gujan-Mestras, 2 espaces différents et des animations toute la journée, ouvert au grand public et aux populations de plongeurs/apnéistes du territoire de 10 h à 17H00. .

