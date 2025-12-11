Week-end de lotos Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet

Week-end de lotos

Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

2026-01-11

LOTO organisé par le Tennis club de Chatillon sur Thouet.

50 lots à gagner, d’une valeur totale de 2250€, 1er lot 800€.

Animation et réservation auprès de DANIELE.

Sur place buvette, sandwichs et pâtisseries. .

