Week-end de lotos Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet
Week-end de lotos Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet dimanche 11 janvier 2026.
Week-end de lotos
Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
LOTO organisé par le Tennis club de Chatillon sur Thouet.
50 lots à gagner, d’une valeur totale de 2250€, 1er lot 800€.
Animation et réservation auprès de DANIELE.
Sur place buvette, sandwichs et pâtisseries. .
Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36
English : Week-end de lotos
L’événement Week-end de lotos Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2025-12-09 par CC Parthenay Gâtine