Week-end de mobilisation Téléthon Ussel

Week-end de mobilisation Téléthon

3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

La ville d’Ussel et son tissu associatif se mobilisent pour le week-end Téléthon

Programme très divers sur les deux jours tournois, randonnées, démonstrations et initiations, fil rouge nage-plongée et danse, repas festif…

Boîte à dons à l’entrée du club house de l’USU. .

