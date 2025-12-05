Week-end de mobilisation Téléthon Ussel

vendredi 5 décembre 2025.

3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-06

2025-12-05

La ville d’Ussel et son tissu associatif se mobilisent pour le week-end Téléthon
Programme très divers sur les deux jours tournois, randonnées, démonstrations et initiations, fil rouge nage-plongée et danse, repas festif…
Boîte à dons à l’entrée du club house de l’USU.   .

3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 

