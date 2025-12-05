Week-end de mobilisation Téléthon Ussel
Week-end de mobilisation Téléthon Ussel vendredi 5 décembre 2025.
Week-end de mobilisation Téléthon
3 Rue du Stade Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-05
La ville d’Ussel et son tissu associatif se mobilisent pour le week-end Téléthon
Programme très divers sur les deux jours tournois, randonnées, démonstrations et initiations, fil rouge nage-plongée et danse, repas festif…
Boîte à dons à l’entrée du club house de l’USU. .
3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 54 00
English : Week-end de mobilisation Téléthon
L’événement Week-end de mobilisation Téléthon Ussel a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze