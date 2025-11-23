Week-end de musiques actuelles Concert des professeurs Place Eric Croux Pélissanne

Week-end de musiques actuelles Concert des professeurs

Dimanche 23 novembre 2025 à partir de 17h. Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice de Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Le Conservatoire -M- vous donne rendez-vous pour un week-end musical à ne pas manquer ! Deuxième temps fort le concert des professeurs.

Les enseignants du Conservatoire -M- vous proposent un moment musical d’exception dans un cadre unique. .

Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice de Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 10 89 ecole.musique@ville-pelissanne.fr

English :

The Conservtory -M- presents its conteporary music classes in concert.

German :

Das Konservatorium -M- lädt Sie zu einem musikalischen Wochenende ein, das Sie nicht verpassen sollten! Zweiter Höhepunkt: das Konzert der Lehrkräfte.

Italiano :

Il Conservatorio -M- vi aspetta per un fine settimana di musica da non perdere! Secondo momento clou: il concerto degli insegnanti.

Espanol :

El Conservatorio -M- le espera con un fin de semana de música que no querrá perderse Segundo plato fuerte: el concierto de profesores.

L’événement Week-end de musiques actuelles Concert des professeurs Pélissanne a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Massif des Costes