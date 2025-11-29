Week-end de Noël à la gare de Mutzig Mutzig

Week-end de Noël à la gare de Mutzig

Début : Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Création d’un porte-bougie, lecture d’un conte de Noël dans la sapinière, offre promotionnelle au Cricetus et chez Trace Verte.

En marge du Marché de Noël de Mutzig, profitez d’un week-end de folie à la gare de Mutzig !

Au Cricetus librairie-café, pour chaque panier supérieur à 30€, un jus de pommes chaud aux épices vous est offert.

Chez Trace Verte, profitez de 15% de remise sur l’achat et la réservation de votre sapin de Noël.

Le Cricetus vous propose également des animations en cascades durant tout le week-end

English :

Creation of a candle holder, reading of a Christmas story in the Christmas tree, promotional offer at Cricetus and Trace Verte.

German :

Gestaltung eines Kerzenhalters, Vorlesen einer Weihnachtsgeschichte im Tannenbaum, Werbeangebot im Cricetus und bei Trace Verte.

Italiano :

Create un portacandele, leggete una storia di Natale sull’albero di Natale e approfittate delle offerte speciali di Cricetus e Trace Verte.

Espanol :

Crea un portavelas, lee un cuento de Navidad en el árbol de Navidad y aprovecha las ofertas especiales de Cricetus y Trace Verte.

