Week-end de Noël à la gare de Mutzig Mutzig samedi 29 novembre 2025.
Place de la gare Mutzig Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-29
Création d'un porte-bougie, lecture d'un conte de Noël dans la sapinière, offre promotionnelle au Cricetus et chez Trace Verte.
En marge du Marché de Noël de Mutzig, profitez d’un week-end de folie à la gare de Mutzig !
Au Cricetus librairie-café, pour chaque panier supérieur à 30€, un jus de pommes chaud aux épices vous est offert.
Chez Trace Verte, profitez de 15% de remise sur l’achat et la réservation de votre sapin de Noël.
Le Cricetus vous propose également des animations en cascades durant tout le week-end
Création d’un porte-bougie, lecture d’un conte de Noël dans la sapinière. .
Place de la gare Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est
English :
Creation of a candle holder, reading of a Christmas story in the Christmas tree, promotional offer at Cricetus and Trace Verte.
German :
Gestaltung eines Kerzenhalters, Vorlesen einer Weihnachtsgeschichte im Tannenbaum, Werbeangebot im Cricetus und bei Trace Verte.
Italiano :
Create un portacandele, leggete una storia di Natale sull’albero di Natale e approfittate delle offerte speciali di Cricetus e Trace Verte.
Espanol :
Crea un portavelas, lee un cuento de Navidad en el árbol de Navidad y aprovecha las ofertas especiales de Cricetus y Trace Verte.
