Week-end de Noël au Château de Charmes Charmes

Charmes Aisne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Les 13 et 14 décembre, comme depuis quelques années, le père noël passera le week-end au château de Charmes. Il viendra avec ses lutins pour aider les enfants a fabriquer leurs cadeaux de noël. Il a organisé une chasse au chocolat de Noel, des ateliers de décoration et de fabrication. Ses photographes officiels seront là pour immortaliser le rencontre des enfants avec le Père Noel. .

Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France +33 7 76 36 93 90 chateaudecharmes@orange.fr

