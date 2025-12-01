Week-end de Noël au Château de Charmes Charmes
Week-end de Noël au Château de Charmes Charmes samedi 13 décembre 2025.
Week-end de Noël au Château de Charmes
Charmes Aisne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Les 13 et 14 décembre, comme depuis quelques années, le père noël passera le week-end au château de Charmes. Il viendra avec ses lutins pour aider les enfants a fabriquer leurs cadeaux de noël. Il a organisé une chasse au chocolat de Noel, des ateliers de décoration et de fabrication. Ses photographes officiels seront là pour immortaliser le rencontre des enfants avec le Père Noel. .
Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France +33 7 76 36 93 90 chateaudecharmes@orange.fr
