Week-end de Noël Muret-le-Château

Week-end de Noël

Auberge du Château Muret-le-Château Aveyron

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

Week-end chaleureux à Muret-le-Château, autour de bons repas et ambiance festive!

Un week-end de Noël chaleureux vous attend à l’Auberge du Château bons repas, ambiance festive et partage en toute simplicité !

Vendredi 19 décembre dès 19h30 repas de Noël de l’auberge,

Samedi 20 décembre dès 19h30 la fondue de Noël,

Dimanche 21 décembre dès 16h crêpes, vin chaud, chants et film de Noël ! .

Auberge du Château Muret-le-Château 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 71 57

English :

A warm weekend in Muret-le-Château, with good food and a festive atmosphere!

