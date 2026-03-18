Week-end de Pâques au Parc du Bournat ! Parc du Bournat Le Bugue

Week-end de Pâques au Parc du Bournat !

Parc du Bournat 191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

11h grande chasse aux oeufs. 14h Les Œuflympiades. 16h Course aux oeufs pour clôturer les Œuflympiades. 16h30 dictée de Pâques. Inclus dans le billet d’entrée (12,30€ à 20,40€)

Plus de 1900 oeufs cachés dans le pPrc ! Grande chasse , ateliers et émerveillement.

Deux jours de fêtes au sein du Parc. Toutes les animations sont incluses dans le billet d’entrée.

Au programme

11h Grande chasse aux œufs

Plus de 1900 œufs cachés dans le parc… et 10 Tickets d’Or à découvrir pour les plus chanceux.

14h Les Œuflympiades

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront gagner des œufs au chamboule-tout, aux manèges et à travers différents jeux répartis dans le parc. Que les meilleurs gagnent !

16h Course aux Œufs

La grande course pour clôturer les Œuflympiades en beauté.

16h30 Dictée de Pâques

Une dictée spéciale Pâques à l’école du village, ouverte aux petits comme aux grands. .

Parc du Bournat 191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 41 99 infos@parclebournat.fr

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English : Week-end de Pâques au Parc du Bournat !

11am: Big egg hunt. 2pm: The ?uflympiades. 4pm: Egg race to close the ?uflympiades. 4:30pm: Easter dictation. Included in admission (12.30? to 20.40?)

L’événement Week-end de Pâques au Parc du Bournat ! Le Bugue a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère