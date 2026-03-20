Week-end de Pâques fête foraine, chasse aux œufs et défilé aux lampions

Parking Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

En 2026, Montville renouvelle son traditionnel week-end de Pâques !

Du samedi 4 au lundi 6 avril, la fête foraine et ses 21 attractions s’installera sur le parking de l’espace de loisirs Jean Loup Chrétien. Au programme quoi d’autre que manèges, rires et bonne ambiance ?

Le samedi 4 avril, la nouvelle formule de la Chasse aux œufs aura lieu de 14h30 à 16h30.

Le dimanche 5 avril, la mairie vous invite à son Défilé aux flambeaux !

Rendez-vous à la Salle Bleue (rue Roger Lebarbier) à 21h pour le retrait de lampions à LED offert par la commune. Les participants partiront ensuite profiter d’une déambulation musciale dans les rues de Montville.

Au retour, vous pourrez ramener le lampion à LED afin de l’échanger contre un ticket gratuit pour profiter de la fête foraine !

Venez nombreux en famille et entre amis participer à cette animation lumineuse et musicale ! .

Parking Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 93 91 00 info@montville.fr

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English : Week-end de Pâques fête foraine, chasse aux œufs et défilé aux lampions

L’événement Week-end de Pâques fête foraine, chasse aux œufs et défilé aux lampions Montville a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin