Juigné-sur-Sarthe

Week-end de prospections des chauves-souris

Juigné-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Vous souhaitez en apprendre plus sur les demoiselles de la nuit ? Aider les chargés d’études du CPIE dans la réalisation du suivi scientifique des chauves-souris ? Nous sommes à la recherche de personnes volontaires pour nous aider lors du week-end chauves-souris de l’été.

Évènement du 26 au 28 juin 2026

Vous souhaitez en apprendre plus sur les demoiselles de la nuit ? Aider les chargés d’études du CPIE dans la réalisation du suivi scientifique des chauves-souris ? Ça tombe bien ! Du 26 au 28 juin, nous organisons notre fameux week-end chiros été et sommes à la recherche de personnes volontaires pour nous aider à réaliser des visites de bâtis, des comptages ou encore de la biologie acoustique.

En effet, à cette période de l’année, les colonies de chauves-souris sont bien actives ! Ces petits mammifères sortent donc à la tombée de la nuit pour chasser, et pour les bénévoles et les chargés d’études, il s’agit du moment parfait pour les compter, les écouter, et vérifier si les colonies se portent bien !

Alors si vous souhaitez nous aider, une soirée, une journée ou plusieurs jours, entre le 26 et 28 juin inscrivez-vous.

Les débutants souhaitant être formés sont évidemment les bienvenus, et les bénévoles intermédiaires ou experts sont recherchés ! Ainsi nous pourront former des binômes sur le terrain.

L’objectif sur ce week-end étant aussi la bonne humeur, la convivialité et surtout le partage entre participants !

Infos pratiques

du vendredi 26 au dimanche 28 juin | différentes communes autour de Juigné-sur-Sarthe

Gratuit pour les adhérents | 5€ non adhérents .

Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Would you like to learn more about damselflies? Would you like to help the CPIE’s research team carry out scientific bat monitoring? We’re looking for volunteers to help out at the summer bat weekend.

L’événement Week-end de prospections des chauves-souris Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT72