Week-end découverte de la moto – Route de Néville-D53 Saint-Valery-en-Caux, 28 juin 2025 09:30, Saint-Valery-en-Caux.

Seine-Maritime

Week-end découverte de la moto Route de Néville-D53 Circuit de Motocross Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 09:30:00

fin : 2025-06-29 17:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Des motos d’initiation seront mises à disposition pour les plus jeunes, avec le prêt de l’équipement adéquate (5€) et un éducateur présent pour accompagner les petits.

Pour les plus grands, c’est l’occasion unique de rouler sur un terrain de motocross homologué avec le concours de la FFM (tarif roulage 15€).

L’entrée est libre pour les accompagnateurs et spectateurs.

Buvette restauration sur place.

Des motos d’initiation seront mises à disposition pour les plus jeunes, avec le prêt de l’équipement adéquate (5€) et un éducateur présent pour accompagner les petits.

Pour les plus grands, c’est l’occasion unique de rouler sur un terrain de motocross homologué avec le concours de la FFM (tarif roulage 15€).

L’entrée est libre pour les accompagnateurs et spectateurs.

Buvette restauration sur place. .

Route de Néville-D53 Circuit de Motocross

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 7 63 71 32 08 domi.mesnard@wanadoo.fr

English : Week-end découverte de la moto

Introductory bikes will be available for the youngest riders, with the loan of the appropriate equipment (5?) and an instructor on hand to accompany the little ones.

For older riders, it’s a unique opportunity to ride on a FFM-approved motocross course (ride price 15?).

Admission is free for accompanying adults and spectators.

Refreshment bar and catering on site.

German :

Für die Jüngsten werden Einsteiger-Motorräder zur Verfügung gestellt, die entsprechende Ausrüstung wird ausgeliehen (5?) und ein Betreuer begleitet die Kleinen.

Für die Größeren bietet sich die einmalige Gelegenheit, auf einem von der FFM zugelassenen Motocross-Gelände zu fahren (Fahrpreis 15?).

Der Eintritt ist für Begleitpersonen und Zuschauer frei.

Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

Italiano :

Per i più piccoli saranno disponibili moto introduttive, con il prestito dell’attrezzatura adeguata (5 euro) e un istruttore a disposizione per accompagnare i più piccoli.

Per i più grandi, un’occasione unica per correre su un percorso di motocross approvato dalla FFM (prezzo della corsa: 15 euro).

L’ingresso è gratuito per gli accompagnatori e gli spettatori.

Bar e ristorazione in loco.

Espanol :

Los más jóvenes dispondrán de motos de iniciación, con préstamo del equipo adecuado (5 €) y un instructor a mano para acompañar a los más pequeños.

Para los más mayores, es una oportunidad única de rodar en un circuito de motocross homologado por la FFM (precio de la carrera: 15 €).

La entrada es gratuita para los adultos acompañantes y los espectadores.

Bar de refrescos y catering in situ.

L’événement Week-end découverte de la moto Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-05-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre