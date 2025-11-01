Week-end découverte de la permaculture Saint-Molf
Kervolan Saint-Molf Loire-Atlantique
Début : 2025-11-01 09:30:00
fin : 2025-11-01 17:30:00
2025-11-01 2025-11-02
Qu’est-ce que la Permaculture ?
Deux jours pour se familiariser avec la Permaculture, de sa philosophie à sa méthode de conception BOLRADIME.
– Premier jour consacré à la découverte de l’éthique et des principes issus de l’observation de la Nature
– Deuxième jour les principes de conception. Le dimanche après-midi sera dédié au design des projets des participants.
Animé par Stéphanie Barreau passionnée par les végétaux
2 journées complètes pour un groupe de 12 pers. max.
Tarif WE 160€
Infos et inscription 06 70 24 43 38 – ilejk44@gmail.com – ilejardin.fr .
Kervolan Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 24 43 38 ilejk44@gmail.com
