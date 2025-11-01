Week-end découverte de la permaculture Saint-Molf

samedi 1 novembre 2025.

Week-end découverte de la permaculture

Kervolan Saint-Molf Loire-Atlantique

Début : 2025-11-01 09:30:00

fin : 2025-11-01 17:30:00

2025-11-01 2025-11-02

Qu’est-ce que la Permaculture ?

Deux jours pour se familiariser avec la Permaculture, de sa philosophie à sa méthode de conception BOLRADIME.

– Premier jour consacré à la découverte de l’éthique et des principes issus de l’observation de la Nature

– Deuxième jour les principes de conception. Le dimanche après-midi sera dédié au design des projets des participants.

Animé par Stéphanie Barreau passionnée par les végétaux

2 journées complètes pour un groupe de 12 pers. max.

Tarif WE 160€

Infos et inscription 06 70 24 43 38 – ilejk44@gmail.com – ilejardin.fr .

Kervolan Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 24 43 38 ilejk44@gmail.com

