Week-end découverte d’instruments Polynotes Paris

Découverte d’instruments enfants (5 à 8 ans)



Le temps d’un « mini stage », les enfants découvrent et essaient plusieurs instruments différents à chaque séance. Ils sont accueillis à Polynotes par l’équipe de professeur/es et prennent cinq cours d’instrument par groupes de trois enfants maximum. L’école met des instruments à la disposition des enfants pendant les cours.

Cette découverte a pour objectif d’aider les jeunes musicien•nes à choisir l’instrument qu’ils•elles voudront pratiquer par la suite et à faire connaissance avec l’ambiance de l’école de musiques Polynotes.

Instruments proposés : alto, batterie, clarinette, contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, guitare, harpe, piano, saxophone, trompette, trombone, ukulélé, violon, violoncelle.

L’école de musiques Polynotes (11e) organise un atelier de découverte d’instruments pour les enfants de 5 à 8 ans.

Du samedi 11 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

samedi

de 16h00 à 18h00

dimanche

de 10h00 à 12h30

payant

110 euros + 2 euros (adhésion à l’association)

Informations et inscription à accueil@polynotes.org

Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T16:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T12:30:00+02:00

Polynotes 83, léon frot 75011 Entrée à droite du vétérinaireParis

+33143798875 accueil@polynotes.org https://facebook.com/Polynotes https://facebook.com/Polynotes



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