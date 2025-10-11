Week-end découverte douceur et soins Salle polyvalente Creuzier-le-Neuf

Week-end découverte douceur et soins Salle polyvalente Creuzier-le-Neuf samedi 11 octobre 2025.

Week-end découverte douceur et soins

Salle polyvalente 21 rue de la Mairie Creuzier-le-Neuf Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 19:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-12

Plongez dans un univers de bien-être, de douceur et de découvertes holistiques !

Deux jours pour prendre soin de soi, découvrir des approches naturelles, rencontrer des praticiens passionnés et explorer des produits autour du mieux-être.

.

Salle polyvalente 21 rue de la Mairie Creuzier-le-Neuf 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 33 44 27 elementarisdragons@gmail.com

English :

Immerse yourself in a world of well-being, gentleness and holistic discoveries!

Two days to pamper yourself, discover natural approaches, meet passionate practitioners and explore wellness products.

German :

Tauchen Sie ein in eine Welt des Wohlbefindens, der Sanftheit und der ganzheitlichen Entdeckungen!

Zwei Tage, um sich um sich selbst zu kümmern, natürliche Ansätze zu entdecken, leidenschaftliche Praktiker zu treffen und Produkte rund um das Wohlbefinden zu erforschen.

Italiano :

Immergetevi in un mondo di benessere, dolcezza e scoperte olistiche!

Due giorni per prendersi cura di sé, scoprire approcci naturali, incontrare operatori appassionati ed esplorare prodotti per il benessere.

Espanol :

Sumérjase en un mundo de bienestar, delicadeza y descubrimientos holísticos

Dos días para cuidarse, descubrir enfoques naturales, conocer a profesionales apasionados y explorar productos de bienestar.

L’événement Week-end découverte douceur et soins Creuzier-le-Neuf a été mis à jour le 2025-08-15 par Vichy Destinations