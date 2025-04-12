Week-end découverte du vitrail Atelier Vitrail de Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye

Week-end découverte du vitrail

Atelier Vitrail de Puisaye 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : 270 – 270 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2025-11-15 2026-01-10 2026-02-07 2026-03-07

L’atelier Vitrail de Puisaye organise un stage de découverte des techniques du vitrail le temps d’un week-end.

Venez réaliser votre premier vitrail au plomb en vous initiant à la coupe de verre, au dessin et à la découpe des gabarits et l’assemblage des pièces.

Et repartez avec votre création. .

Atelier Vitrail de Puisaye 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 50 99 77 atelier@vitrail-puisaye.fr

English : Week-end découverte du vitrail

German : Week-end découverte du vitrail

Italiano :

Espanol :

L’événement Week-end découverte du vitrail Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-09-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !