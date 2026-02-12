Week-end découverte, jardinage, bricolage au Château du Théron Prayssac

Week-end découverte, jardinage, bricolage au Château du Théron

Lieu-dit Le Théron Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20

Les objectifs de ce temps de partage sont de se retrouver tous ensemble, faire (mieux) connaitre ce lieu magnifique, réaliser quelques travaux d'entretien (jardin boiseries etc…) et préparer le week-end festif des 6-7 juin 2026.

Lieu-dit Le Théron Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 84 54 75 44 cgherrmann@sfr.fr

English :

The objectives of this time of sharing are to: get together all together, make this magnificent place known (better), carry out some maintenance work (garden woodwork etc…) and prepare the festive weekend of June 6-7, 2026.

