Week-end découverte sur le thème de la Loire

La Salle-et-Chapelle-Aubry 1 Chemin des Compétences Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-25 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Exposition de photos de Dominique Drouet, de pastels de Françoise Réthoré, de sculptures en bois flottés de Yann Viau.

Exposition tout le week-end de photos de Dominique Drouet, de pastels de Françoise Réthoré, de sculptures en bois flottés de Yann Viau.

Samedi 24 janvier à 16h échange avec Dominique Drouet, photographe et Yann Viau. Ce dernier, en plus d’être sculpteur amateur, est archéologue à l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives). Il nous parlera de ses étonnantes trouvailles lors de fouilles dans le lit de la Loire.

Dimanche 25 janvier 9h-12h activité de balade photographique sur inscription sur https://www.helloasso.com/…/salle-et-chapelle-aubry… (jauge limitée à 12 personnes), encadrée par Sylvie Coulivant (Emballade photo) du côté d’Ingrandes. Cette balade originale se veut une invitation à observer, à prendre le temps, à immortaliser l’instant présent et à croiser les regards photographiques. Tous les types d’appareils photo sont acceptés, y compris les téléphones portables.

Dimanche 25 janvier à 16h Echange avec Francoise Réthoré, Sylvie Courlivant et Jean Colas, alias John Patach. Jean Colas nous parlera de son activité sportive de sortie kayak en Loire qu’il encadre. Sylvie Courlivant partagera ses coups de cœur sur les balades en bord de Loire, activité de balade photographique accompagnée qu’elle propose tout au long de l’année. Enfin Francoise Réthoré, pastelliste, nous fera une démonstration en direct de création de pastel. Elle parlera de son amour profond pour la Loire, de ses rivages, de ses couleurs et des rêves qu’elle transporte. .

La Salle-et-Chapelle-Aubry 1 Chemin des Compétences Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 73 76 66 87 scala.lesfoliesbelliere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of photos by Dominique Drouet, pastels by Françoise Réthoré, driftwood sculptures by Yann Viau.

L’événement Week-end découverte sur le thème de la Loire Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-12-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges