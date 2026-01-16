Week-end d’écriture au Château du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche

Week-end d’écriture au Château du Tertre

Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Nouveau avec Aleph écriture

Des week-ends écriture et bien-être , en résidence, pour se mettre dans une bulle de création, au fil des saisons

– Musique du vendredi 10 avril fin de journée au dimanche 12 avril fin d’après-midi, avec un concert le samedi 11 avril au soir.

Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué .

Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end d’écriture au Château du Tertre

L’événement Week-end d’écriture au Château du Tertre Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-01-14 par CdC des Collines du Perche Normand