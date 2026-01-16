Week-end d’écriture au Château du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche
Week-end d’écriture au Château du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche vendredi 10 avril 2026.
Week-end d’écriture au Château du Tertre
Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
Nouveau avec Aleph écriture
Des week-ends écriture et bien-être , en résidence, pour se mettre dans une bulle de création, au fil des saisons
– Musique du vendredi 10 avril fin de journée au dimanche 12 avril fin d’après-midi, avec un concert le samedi 11 avril au soir.
Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué .
Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Week-end d’écriture au Château du Tertre
L’événement Week-end d’écriture au Château du Tertre Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-01-14 par CdC des Collines du Perche Normand