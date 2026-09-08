Week-end d’écriture au Château du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche

Informations pratiques

Belforêt-en-Perche

Week-end d’écriture au Château du Tertre

Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-06-05

fin : 2027-06-06

Date(s) :

2027-06-05

Week-end entier consacré à l’écriture d’une courte nouvelle pour travailler un texte dense, précis, surprenant et abouti.

Hébergement possible à partir du vendredi 04 juin 2027)

Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué .

Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end d’écriture au Château du Tertre

L’événement Week-end d’écriture au Château du Tertre Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-09-08 par CdC des Collines du Perche Normand