Week-end d’écriture au Château du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche
samedi 5 juin 2027 · Serigny · Belforêt-en-Perche
Informations pratiques
Belforêt-en-Perche
Week-end d’écriture au Château du Tertre
Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-06-05
fin : 2027-06-06
Date(s) :
2027-06-05
Week-end entier consacré à l’écriture d’une courte nouvelle pour travailler un texte dense, précis, surprenant et abouti.
Hébergement possible à partir du vendredi 04 juin 2027)
Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué .
Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr
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English : Week-end d’écriture au Château du Tertre
L’événement Week-end d’écriture au Château du Tertre Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-09-08 par CdC des Collines du Perche Normand
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