Week-end dédiée à l’architecture au Forum antique de Bavay Audignies

Week-end dédiée à l’architecture au Forum antique de Bavay

2 Rue de Gommeries Audignies Nord

Début : 2025-10-18 13:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

A l’occasion des journées nationales de l’architecture, le Forum antique de Bavay propose une programmation qui ravira petits et grands

Visites guidées avec tablettes en réalité augmentée

Accédez à des espaces habituellement fermés lors d’une visite spéciale sur le thème de l’architecture !

Réservation sur place

Samedi 14h30, 15h30, 17h

Dimanche 11h, 14h30, 15h30 et 17h

Braderie du livre

Tous les anciens catalogues d’exposition sont vendus à 5 € durant tout le week-end.

Atelier Bagacum en Kapla®

Construisez ensemble Bagacum, la capitale des Nerviens, à l’aide de Kapla®.

En continu Sans réservation

2 Rue de Gommeries Audignies 59570 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 15 50 forumantique@lenord.fr

English :

To mark the national days of architecture, Bavay’s Forum Antique is offering a program to delight young and old alike:

Guided tours with augmented reality tablets

Access spaces that are usually closed to the public during a special tour on the theme of architecture!

Book on site

Saturday 2.30pm, 3.30pm, 5pm

Sunday 11 a.m., 2.30 p.m., 3.30 p.m. and 5 p.m

Book sale

All old exhibition catalogs are sold for 5? all weekend long.

Workshop Kapla® Bagacum

Build Bagacum, the Nervian capital, with Kapla®.

Continuous No reservation required

German :

Anlässlich der nationalen Tage der Architektur bietet das Forum antique de Bavay ein Programm, das Groß und Klein begeistern wird:

Führungen mit Tablets in Augmented Reality

Erhalten Sie Zugang zu Räumen, die normalerweise geschlossen sind, bei einer speziellen Führung zum Thema Architektur!

Reservierung vor Ort

Samstag 14.30, 15.30 und 17 Uhr

Sonntag 11 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 17 Uhr

Bücherflohmarkt

Alle alten Ausstellungskataloge werden das ganze Wochenende über für 5 ? verkauft.

Workshop Bagacum in Kapla®

Baut gemeinsam Bagacum, die Hauptstadt der Nervier, mit Hilfe von Kapla®.

Fortlaufend Ohne Reservierung

Italiano :

In occasione delle Giornate nazionali dell’architettura, il Bavay Ancient Forum propone un programma che farà la gioia di grandi e piccini:

Visite guidate con tablet a realtà aumentata

Accedete a spazi solitamente chiusi al pubblico durante una visita speciale sul tema dell’architettura!

Prenota sul sito

Sabato 14.30, 15.30, 17.00

Domenica 11.00, 14.30, 15.30 e 17.00

Vendita di libri

Tutti i vecchi cataloghi delle mostre saranno in vendita a 5 euro per tutto il fine settimana.

Workshop Bagacum en Kapla® (in francese)

Costruite insieme Bagacum, la capitale dei Nerviani, utilizzando Kapla®.

Continuo Non è necessario prenotare

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Nacionales de Arquitectura, el Foro Antiguo Bavay ofrece un programa que hará las delicias de grandes y pequeños:

Visitas guiadas con tabletas de realidad aumentada

Acceda a espacios habitualmente cerrados al público durante una visita especial sobre el tema de la arquitectura

Reserva in situ

Sábado 14.30 h, 15.30 h y 17.00 h

Domingo 11.00 h, 14.30 h, 15.30 h y 17.00 h

Venta de libros

Todos los catálogos antiguos de exposiciones estarán a la venta por 5€ durante todo el fin de semana.

Taller Bagacum en Kapla® (en francés)

Construyan juntos Bagacum, la capital de los Nervios, utilizando Kapla®.

Continuo No es necesario reservar

