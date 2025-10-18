Week-end dédiée à l’architecture au Forum antique de Bavay Forum antique de Bavay Bavay

Week-end dédiée à l’architecture au Forum antique de Bavay 18 et 19 octobre Forum antique de Bavay Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T13:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-19T13:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

A l’occasion des journées nationales de l’architecture, le Forum antique de Bavay propose une programmation qui ravira petits et grands :

Visites guidées avec tablettes en réalité augmentée

Accédez à des espaces habituellement fermés lors d’une visite spéciale sur le thème de l’architecture !

Réservation sur place

Samedi – 14h30, 15h30, 17h

Dimanche – 11h, 14h30, 15h30 et 17h

Braderie du livre

Tous les anciens catalogues d’exposition sont vendus à 5 € durant tout le week-end.

Atelier – Bagacum en Kapla®

Construisez ensemble Bagacum, la capitale des Nerviens, à l’aide de Kapla®.

En continu – Sans réservation

En 1976, le musée actuel est construit, à proximité du site de fouilles. Sa création s'imposait, suite aux découvertes archéologiques faites depuis le XVIIIe siècle. En effet, un forum romain tripartite avait été mis au jour. Ce forum du IIe siècle est le plus grand découvert en Gaule.

À l’époque gallo-romaine, Bavay (Bagacum) était la capitale de la cité des Nerviens, dont le territoire s’étendait jusqu’à l’actuelle Bruxelles. Les réserves abritent près de 60.000 objets retrouvés lors des fouilles sur le forum et dans l’antique Bagacum, principalement après 1906.

