Week-end dégustation au Château l’Insoumise Château l’Insoumise Saint-André-de-Cubzac

Cécile et Thierry propriétaires du Château l’Insoumise vous invitent sur leur propriété pour un week end dégustation de toute leur gamme de produits avec de nombreuses idées cadeaux.

Tirage au sort pour gagner des bouteilles festives à partir de l’achat de 6 bouteilles. .

Château l’Insoumise 360 Chemin de Peyrot Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 58 15 58

