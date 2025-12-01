Week-end dégustation Les Terres d’Ocre Châtel-de-Neuvre

Week-end dégustation

Les Terres d’Ocre 12 rue des Gravoches Châtel-de-Neuvre Allier

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-13 20:30:00

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Week-end dégustation avant les fêtes: Les Terres d’Ocre ont le plaisir de vous inviter à un week-end de dégustation. Sur réservation uniquement.

Les Terres d’Ocre 12 rue des Gravoches Châtel-de-Neuvre 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 12 71 lesterresdocre@orange.fr

Tasting weekend before the holidays: Les Terres d’Ocre is pleased to invite you to a tasting weekend. Reservations required.

