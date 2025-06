Week-end des Arts à Faye Faye-la-Vineuse 28 juin 2025 07:00

Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2025-06-28

fin : 2025-06-29

2025-06-28

Faye-la-Vineuse et son collectif d’artistes & d’artisans, vous invitent, le temps d’un week-end, à venir découvrir ce « village de poètes » unique en son genre.

A l’occasion de la 3e édition de ce week-end spécial dédié aux arts, de nombreux artistes du village de Faye-la-Vineuse vous ouvrent leurs portes !

Ils vous accueilleront pour vous faire découvrir leur travail artistique et leur approche !! Peinture, céramique, sculpture, photographie, ferronnerie d’art, etc.

A noter le samedi à 20h concert de la chorale « Les voix de Faye » et « Ceaux Voices » au Café Saint Georges.

Le dimanche, venez bruncher ou prendre un verre au Faye-Le-Troquet (pensez à réserver). .

Faye-la-Vineuse 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Faye-la-Vineuse and its collective of artists and craftsmen invite you to come and discover this unique « village of poets » over the weekend.

German :

Faye-la-Vineuse und sein Kollektiv aus Künstlern & Handwerkern, laden Sie ein Wochenende lang ein, dieses einzigartige « Dorf der Dichter » zu entdecken.

Italiano :

Faye-la-Vineuse e il suo collettivo di artisti e artigiani vi invitano a venire a scoprire questo « villaggio di poeti » unico nel suo genere durante il fine settimana.

Espanol :

Faye-la-Vineuse y su colectivo de artistas y artesanos le invitan a venir a descubrir este singular « pueblo de poetas » durante el fin de semana.

L’événement Week-end des Arts à Faye Faye-la-Vineuse a été mis à jour le 2025-06-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme